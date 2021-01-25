В Нижнем Тагиле ледовый городок начали демонтировать раньше из-за потепления

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле из-за потепления начали раньше демонтировать ледовый городок на Театральной площади. Уже сегодня на главной новогодней площадке города начали убирать световое оборудование. Завтра планируется начать демонтаж скульптур и горок.

- В связи с резким потеплением, которое по прогнозам метеорологов наступит уже сегодня к вечеру, в мэрии приняли решение демонтировать ледовый городок- рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. - Сначала планировалось оставить его до конца января, но для соблюдения норм безопасности, от этой идеи отказались.

Рабочие будут демонтировать ледовый городок круглосуточно. Планируется, что к 27 января Театральную площадь освободят от новогодней атрибутики. Ледовый городок в Нижнем Тагиле в этом году был выполнен по мотивам «Сказки о царе Салтане». На его создание ушло 900 кубометров льда.