Стоял около двух часов на морозе: на Среднем Урале инспекторы ГИБДД помогли водителю застрявшего на трассе грузовика

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На 25 километре автодороги «Артемовский-Арамашево» инспекторы ГИБДД Алапаевска помогли водителю застрявшего на трассе грузовика МАН. Мужчина около двух часов простоял на тридцатиградусном морозе в ожидании помощи, но проезжавшие мимо автомобилисты не останавливались.

- Сотрудникам полиции 45-летний водитель грузовика, пояснил, что ехал из Казахстана в поселок Верхняя-Синячиха Алапаевского района на погрузку. На трассе из-за гололеда он не смог преодолеть подъем, не справился с управлением и съехал с трассы на обочину, перекрыв при этом одну полосу для движения, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Госавтоинспекторы вызвали специализированную дорожную технику и пока ждали ее, регулировали движение. Приехавшая машина и сотрудники ГИБДД посыпали дорогу песком, чтобы водитель грузовика смог преодолеть подъем. Когда машина выехала, мужчина поблагодарил сотрудников ГИБДД за помощь и отзывчивость и продолжил путь.

Из-за плохого содержания дороги госавтоинпекторы выдали предписание об устранении недостатков собственнику участка дороги, где застрял грузовой автомобиль.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

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