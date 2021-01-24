В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД нашли водителя, который сбил 12-летнюю девочку и уехал

Сотрудники ГИБДД нашли водителя, сбившего ребенка, с помощью записи с камер наблюдения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД нашли водителя, который 22 января сбил 12-летнюю девочку, вышел из машины, чтобы сделать ей замечание, а затем уехал. Инцидент произошел во дворе у дома № 24 по улице Карла Либкнехта. Школьница шла по краю проезжей части с подругами, когда проезжающая мимо «Газель» задела ребенка зеркалом заднего вида по левой щеке и наехала колесом на левую ногу. Девочке диагностировали закрытый перелом основного фаланга 4 пальца левой стопы.

- После изучения видеокамер наружного наблюдения расположенного вблизи места дорожно-транспортного происшествия кафе, инспекторы ГИБДД установили автомобиль возможного участника дорожно-транспортного происшествия (ГАЗ-3302). Водителя был установлен. Им оказался мужчина 1982 года рождения, со стажем управления автомобилем 20 лет. За нарушение правил дорожного движения не привлекался, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Мужчина объяснил, что уехал потому, что когда вышел поинтересоваться самочувствием девочки, она ответила, что все хорошо. Сейчас мужчине грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 1 000 рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

- Водитель скрылся с места происшествия, соответственно не выполнил свои обязанности при совершении дорожно-транспортного происшествия, которые оговорены в правилах дорожного движения. Водитель должен остановить (не трогать с места) автомобиль, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной сигнализации, принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить в ГИБДД, - отметили в Госавтоинспекции.

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