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Общество

Екатеринбуржец отсудил у управляющей компании деньги за упавшую на его машину глыбу льда

По решению суда он получит почти 137 тысяч рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Управляющая компания пыталась оспорить решение суда

Управляющая компания пыталась оспорить решение суда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местный житель смог отсудить у управляющей компании деньги на ремонт машины, на которую упала глыба льда. История началась еще в марте 2019 года. Тогда мужчина припарковал свою «Toyota Corolla» и ушел по делам. Когда он вернулся, то обнаружил серьезные повреждения автомобиля: вмятины на багажнике, сломанный бампер, деформация лакокрасочного покрытия. Чтобы восстановить машину, молодой человек потратил 118 тысяч рублей. После этого он написал заявление, чтобы взыскать деньги с управляющей компании.

- Октябрьский районный суд удовлетворил иск молодого человека почти на 137 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Управляющая компания пыталась оспорить решение судьи и подала апелляцию. В ней говорилось, что крышу дома чистили несколько раз за зиму, были установлены предупреждающие таблички, и молодой человек сам виноват, что оставил машину рядом с домом. Однако суд жалобу отклонил, теперь управляющая компания обязана выплатить пострадавшему 136 737 рублей.