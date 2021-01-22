На мосту под Екатеринбургом столкнулись четыре автомобиля

Пострадавших с места аварии госпитализировали. Фото: скрин с видео ИА "Уральский меридиан"

Утром 22 января на мосту между городом Березовский и Новоберезовским трактом под Екатеринбургом столкнулись четыре машины, после чего на дороге образовалась большая пробка. На место оперативно выехали экипажи ДПС и бригада скорой помощи.

По данным ИА «Уральский меридиан», травмы в ДТП получили два человека. Движение рядом с местом аварии было затруднено из-за того, что автомобили, попавшие в аварию, перегородили часть проезжей зоны.