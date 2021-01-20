В Екатеринбурге выбрали 11 кандидатов в Общественную палату города

Новые члены палаты были выбраны большинством голосов комиссии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургская дума сформировала список кандидатов в Общественную палату города. По словам председателя комиссии по местному самоуправлению, заявку подали 17 самовыдвиженцев, 6 из них не предоставили нужные документы, и членами палаты стать не смогут.

- Все кандидаты выступили перед депутатами с трехминутным рассказом о себе и своей деятельности. Также комиссия могла задать им по одному вопросу, - сообщают в пресс-службе городской думы Екатеринбурга.

После выступлений комиссия большинством голосов выбрала 11 новых членов Общественной палаты и рекомендовала включить их в состав. Основной целью этого объединения является выстраивание эффективного диалога между государственной властью и местным самоуправлением, а также защита прав и свобод граждан.