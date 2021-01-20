В Екатеринбурге таксист сбил парня, переходившего дорогу по «зебре»

Таксист брал машину в аренду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Амундсена таксист сбил пешехода, который переходил дорогу «по зебре». После наезда водитель предложил пострадавшему доехать до ближайшего травмпункта. По дороге в больницу пешеходу стало плохо, и водитель все же вызвал ему «скорую». Медики диагностировали у молодого человека травму живота, ушибы грудной клетки и колена.

- За рулем Kia находился 24-летний водитель со стажем вождения 5 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД мужчину привлекали 14 раз. Автомобиль он брал в аренду, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Так как водитель сразу не вызвал скорую помощь, его привлекут к административной ответственности за невыполнение водительских обязанностей.