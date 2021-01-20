На Урале в 2020 году резко подорожал сахар

За год потребительская корзина подорожала почти на 6% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловскстат опубликовал список продуктов, которые в 2020 году подорожали больше всего в Екатеринбурге и Свердловской области.

На первом месте оказался сахар, цена на который подорожал на 70%, крупы в среднем выросли на 21%, подсолнечное масло - на 17,6%, овощи - на 15%, макароны – на 14,7%, десяток куриных яиц – на 13%.

Меньше всего за год поднялись цены на хлеб, который подорожал на 7%, рыба, мясо и морепродукты поднялись в цене на 2 – 2,5%, молоко поднялось в цене на 3,7%.

В среднем продовольственная корзина выросла в цене на 5,7%, на непродовольственные – на 4,5%. Сфера услуг стала дороже для уральцев на 2 %.

Стоимость потребительской корзины по итогам 2020 года составила 4 630 рублей.