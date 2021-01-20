В Екатеринбурге 24 декабря 2020 года из специализированно детского центра на ВИЗе сбежал 17-летний подросток Всеволод Яковлев, которого ищут почти месяц, но пока безуспешно.Подросток решил начать самостоятельную жизнь, он находится на связи, но в центр не возвращается. Его розыском занимается полиция, так как Всеволоду еще не исполнилось 18 лет.Рост подростка - 165 сантиметров, у него голубые глаза и темно-русые волосы. Из центра он ушел в красной куртке и черной шапке, черных ботинках и светлых брюках. Помимо полиции поисками подростка занимаются волонтеры из отряда «Прорыв».− Он самостоятельно покинул свое учреждение, стремясь к свободному образу жизни. В настоящий момент находится на связи, но возвращаться не собирается,− рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Валерий Горелых.