В эту пятницу, 22 января, оперативный штаб Свердловской области примет решение, переводить ли студентов колледжей с дистанционного обучения на очное. В целях безопасности власти региона планируют вернуть в привычный режим обучения только старшие курсы.- Лучше дробно выходить из зоны изоляции. Пока так. Если ситуация не ухудшится, учащиеся выпускных курсов пойдут на учебу, - сообщил на брифинге оперштаба заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.Напомним, студенты колледжей и техникумов ушли на дистант еще осенью 2020 года, с тех они учатся онлайн. Неделей ранее за парты вернулись все школьники региона.