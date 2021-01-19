В Екатеринбурге на скамье подсудимых скоро окажется бывшая сотрудница микрофинансовой организации. Ее обвиняют в мошенничестве и краже. Так, по версии следствия, с 2018 по 2019 год, работая финансовым консультантам, она стала обманывать малообеспеченных жителей города, уверяя их, что есть акция, которая поможет им улучшить кредитную историю.- После этого она убеждала граждан оформить займы, материально стимулируя заемщиков передачей части заемных денежных средств, а также обещала заемщикам в дальнейшем погасить их обязательства по договору, - уточняют в прокуратуре Свердловской области. - В других случаях мошенница сообщала знакомым заведомо недостоверную информацию о том, что ей срочно требуются денежные средства для лечения, уговаривала их оформить займы в офисе микрофинансовой организации, обещала заемщикам, что она в дальнейшем произведет оплату по договорам займа в полном объеме.Полученные деньги она потом тратила на себя. Кроме того она не раз использовала паспортные данные клиентов микрофинансовой организации, чтобы от их имени получить новые займы. Таким образом она похитила больше 40 миллионов рублей. Расследование уголовного дела завершено. Его направили в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения.