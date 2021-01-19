В Свердловской области по итогам ноября 2020 года безработица по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла в 1,4 раза, число безработных граждан составило 121,9 тысячи человек. Это на 37 тысяч человек больше, чем годом ранее.В селах и деревнях уровень безработицы держится на уровне 8,5%, в городе количество безработных меньше – 5,3% от общего числа работоспособных граждан. При этом, горожане больше заинтересованы в поиске новой работы. Такие данные приводит Свердловскстат.По объявлениям в Екатеринбурге и Свердловской области ищут работу 57,6% соискателей, через знакомых – 59,6%, а через службу занятости – только 39,4% безработных.