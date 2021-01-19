В Свердловской области судебные приставы заблокировали все счета любителю погонять на городах региона. Житель Красноуральска накопил штрафы за превышение скорости на 6,5 тысячи рублей, но выплачивать их не собирался. Служители Фемиды решили действовать строго.- Судебным приставом-исполнителем вынесены постановления об ограничении права собственности на автотранспортные средства: «АУДИ Q8» и «ХЕНДЭ САНТА ФЕ», обращено взыскание на денежные средства должника, находящиеся на его счетах в банках, а также по месту работы должника направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату, - объяснили в пресс-службе судебных приставов по Свердловской области.Жесткие меры повлияли на нарушителя. Мужчине пришлось заплатить долг в размере 6,5 тысячи рублей, а также отдать еще 6 тысяч рублей в счет исполнительного сбора.Судебные приставы напоминают о необходимости погашать задолженности вовремя. Это можно сделать на официальном сайте ГУФССП России по Свердловской области в разделе «Банк данных исполнительных производств» или через Госуслуги.