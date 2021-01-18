В нескольких прививочных кабинетах Екатеринбурга, где вакцинируют от коронавируса, закончилась вакцина. Об этом пишут в соцсетях жители города.В оперативном штабе Свердловской области «КП-Екатеринбург» эту информацию подтвердили, однако сделали важное уточнение:- Массовая вакцинация в Свердловской области стартовала пару недель назад и только набирает свои обороты. На сегодняшний день привито более 13 тысяч уральцев. В регионе 27 прививочных кабинетов, где работают с вакциной Спутник V. Часть из них на сегодняшний день действительно уже освоили поступившее к ним число доз. При этом существует порядок поэтапного поступления вакцины в регионы на период всей прививочной кампании. В настоящий момент Свердловская область ожидает очередную крупную партию.Ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, что до конца января 2021 года в регион поступит еще 60 тысяч вакцины, а к весне общее число доз составит 200 тысяч.- Сейчас в регионе работают 27 пунктов вакцинации, а вскоре их будет не менее 70, - рассказал Павел Креков.Также в середине февраля в Свердловскую область доставят 1000 доз вакцины «Вектор», которую отправят на север региона, так как эта вакцина имеет хорошую сохранность.