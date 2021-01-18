В Свердловской области, на трассе Екатеринбург - Реж - Алапаевск водитель на Lada Vesta вылетел на встречку и устроил смертельное ДТП. Авария произошла сегодня, 18 января около пяти утра.- Водитель автомобиля Lada Vesta двигался в направлении от города Екатеринбурга в сторону города Реж допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Fiat Doblo, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.Машины столкнулись лоб в лоб. В итоге 45-летний водитель Fiat Doblo скончался на месте аварии. Его жену госпитализировали в больницу. 25-лений молодой человек, который находился за рулем Lada Vesta сейчас в реанимации. 57-летняя женщина, которая ехала с ним в машине тоже находится в больнице с травмами различной степени тяжести.По данным госавтоинпекции, водитель Lada Vesta никогда не получал прав. В машине он ехал непристегнутым ремнями безопасности. Остальные участники аварии были пристегнуты.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru