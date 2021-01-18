Под Нижним Тагилом водитель Kia Venga не справилась с управлением и вылетела на встречу Daewoo Matiz, в котором ехал молодой человек с 14-летней сестрой. Авария произошла накануне днем.- Водитель автомобиля Kia Venga - женщина 1975 года рождения, двигаясь по автодороге «Южный подъезд к городу Нижний Тагил», со стороны Нижнего Тагила в сторону села Николо - Павловское, на 9 километре не справилась с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Daewoo Matiz, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.Водитель Kia Venga и ее пассажир получили травмы различной степени тяжести. Девочка, которая ехала на заднем пассажирском сидении слева в Daewoo Matiz получила ушиб грудной клетки. Всех пострадавших госпитализировали в больницу. В ГИБДД отметили, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности.По данным госавтоинпекции, женщина, которая находилась за рулем Kia Venga ездит за рулем уже девять лет. К административной ответственности за нарушения ПДД привлекалась один раз. 22-летний водитель автомобиля Daewoo Matiz имеет стаж вождения три года, за нарушениями замечен не был.- Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами, избегать резкого маневрирования и торможения, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между транспортными средствами, выбирать безопасный скоростной режим, соответствующий дорожным и метеорологическим условиям, не совершать опасные и рискованные обгоны, - отметили в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской областиК ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru