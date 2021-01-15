Рядом с реконструированной Железнодорожной больницей по адресу: улица Гражданская, 7, благоустроят территорию, здесь появится рекреационная зона для отдыха горожан.- Здание, имеющее историческую ценность, восстановлено и продолжит радовать людей своим внешним видом, и той территорией, которая будет вокруг этого здания обустроена. Нам необходимо с железной дорогой планы обсудить совместно, потому что у нас уже запроектирована часть набережной, - рассказывает и.о. Главы Екатеринбурга Алексей Орлов. - Думаю, что продолжим работу, чтобы, когда появится уже полные объекты благоустройства со стороны железной дороги, мы должны свою часть также закончить. Чтобы жители близлежащих микрорайонов получили хорошую возможность отдыха на этой территории рядом с водоемом, с соловьиной рощей, про которую многие забыли, но она есть.По словам Орлова, такие точки притяжения горожан появятся в каждом районе. Планы по ним будут формироваться мэрией с учетом крупных застройщиков, крупных предприятий.- Этот результат можно будет увидеть в достаточно короткие сроки, - заявил Алексей Орлов во время объезда Железнодорожного района. Такие объезды он намерен сделать еженедельными.