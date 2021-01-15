В Асбесте прокуратура проверит школу, температура в которой во время уроков не поднималась выше +13 градусов, учащиеся в классах занимались в верхней одежде. Об этом рассказали сами дети, после чего их родители подали жалобу.- В соответствии с санитарными правилами допустимая температура воздуха в помещении должна составлять не ниже +18 градусов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.Если ведомство найдет нарушения температурного режима, будут приниматься дальнейшие меры прокурорского реагирования.