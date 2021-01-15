В 2021 году в Нижнем Тагиле в праздник Крещения Господня принято решение не проводить традиционный Крестный ход, а Богослужения в храмах пройдут с соблюдением противоэпидемиологических норм.Для этого волонтеры Нижнетагильской епархии будут раздавать прихожанам защитные маски, также на входе в храмы будут стоять антисептики. Об этом пишет издание TagilCity.ru.Чтобы храмах не скапливалось критическое количество прихожан, утром, 19 января, там проведут дополнительные службы. Купания в Нижнем Тагиле будут организованы на Тагильском пруду.