В ночь с понедельника на вторник в Свердловской области пройдут традиционные Крещенские купания. Их не отменяют, несмотря на пандемию коронавируса. И сегодня, 15 января, губернатор Евгений Куйвашев объяснил, почему.- Мы прекрасно понимаем, что для многих воцерковленных людей этот день без того, чтобы окунуться в крещенскую прорубь, просто немыслим, - написал Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram. - Поэтому каких-то отдельных запретов 19 января решили не вводить. И все традиционные меры безопасности – дежурство спасателей, медиков, пункты обогрева и так далее – безусловно, будут обеспечены.При этом глава региона призвал уральцев воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей.- В этом мнении мы едины с епархией, с митрополитом Евгением – учитывая обстоятельства, в этом году уральцам лучше воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей, - говорит губернатор. - Береженого, как говорится, Бог бережет. И я, пользуясь случаем, прошу свердловчан со всей серьезностью к этому отнестись.