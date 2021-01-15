ИК-12 строгого режима, расположенная на станции Сан-Донато в Нижнем Тагиле, по итогам 2020 года установила рекорд среди учреждений ФСИН по всей России – заключенные колонии за год произвели продукции на 593,6 миллиона рублей.Несколько производств расположены в центре трудовой адаптации, здесь производят торцевой стены грузового полувагона, концевой и шкворневой балки для УВЗ.Также здесь налажено производство мельничных стальных шаров из отходов рельсопрокатной промышленности. На пилораме изготавливают поддоны и мебель, а из опилок производят топливные брикеты для отопления водонагревательных систем.- Из этого же материала изготавливается прессованная шашка, — говорит начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.Также в ИК-12 работает швейный цех, где производят восемь наименований изделий. Тут же действуют тепличное хозяйство и животноводческий комплекс.