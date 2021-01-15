Жители Екатеринбурга в ходе финального этапа голосования, который пройдет с 21 по 28 января, выберут одну из пяти территорий для благоустройства в 2022 году. 14 числа общественная комиссия утвердила окончательные варианты дизайн-проектов.В список попали летний парк «Уралмаш», сквер на улице Опалихинской, парк «Преображенский» на проспекте Академика Сахарова, сад имени Энгельса и Солнечные аллеи в микрорайоне Солнечный.Оставить свой голос можно на официальном портале города, заполнив на нем анкету.- Необходимо активное участие и поддержка горожан, чтобы наиболее качественным образом учесть все пожелания и предложения, - говорит заместитель председателя комитета благоустройства Администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий.