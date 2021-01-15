Госдолг Свердловской области будет расти до 2026 года. Эти данные указаны в бюджетном прогнозе региона до 2030 года. Документ подписал губернатор Евгений Куйвашев.В новой редакции документа указано, что через пять лет объем государственного долга Свердловской области составит 216 миллиардов рублей, а сейчас он держится на отметке в 161 миллиард рублей. К 2030 году показатель должен снизиться до 140 миллиардов рублей.Год назад в предыдущей редакции документа было прописано, что госдолг региона будет постепенно снижаться уже с 2022 года. А к 2030 году он должен был достичь отметки в 59,7 миллиарда рублей.