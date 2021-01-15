На днях в грузовом терминале аэропорта «Кольцово» сотрудники отдела карантинного фитосанитарного контроля изучили партию из 155 тысяч роз, прибывших в Екатеринбург из Словакии. Среди бутонов нашлись и те, которые были заражены вредителем.- При проведении досмотра в партии срезов роз «mix» в количестве 300 штук происхождением Кения обнаружен карантинный вредитель – западный калифорнийский цветочный трипс (крохотное насекомое, считающиеся одним из опаснейших вредителей культурных растений, - Ред.), - уточнили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области.Чтобы вредитель не распространился по Уралу, все 300 зараженных цветов были уничтожены.