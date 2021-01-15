В четверг, 14 января, в Екатеринбурге по техническим причинам прекратил работу пункт оформления ДТП на улице Новинской. Сегодня в Госавтоинспекции сообщают, что он вновь открылся.- Оформить ДТП можно в пунктах, расположенных по следующим адресам: ул. III Интернационала, 15, ул. Раевского, 9 и Машиностроителей, 53А, - уточняют в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - Сотрудники этих подразделений прием граждане ведут в круглосуточном режиме, а также выезжают на дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими участниками дорожного движения.