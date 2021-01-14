Погода в Свердловской области продолжает преподносить неприятные сюрпризы. Синоптики предупреждают жителей о сильном снеге, метели и порывистом ветре до 18 метров в секунду в отдельных местах региона 15 января. Областное МЧС составило памятку, какие меры необходимо соблюдать. Нужно отложить туристические походы и дальние поездки. В машине нужно хранить лопату, трос, топор- Не забывайте одеваться по погоде, не стоит прятаться от ветра около стен домов, соблюдайте меры пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области.Если вам необходима помощь спасателей, необходимо сообщить по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных служб «112».