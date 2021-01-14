Екатеринбуржцы целый день не могут записаться в поликлиники через единую регистратуру. В программе произошел сбой. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.- Проблема возникла только с одним из способом записи на прием - ресурс «Единая городская регистратура» по техническим причинам, которые будут устранены в течение двух суток, - рассказали в Минздраве Свердловской области.По какой причине возник сбой пока не известно. Также в ведомстве уточнили, что пациенты могут записаться на прием через портал Госуслуг, инфоматы, колл-центр и обратившись в регистратуру лично.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru