В Екатеринбурге на улице Селькоровской произошло серьезное ДТП с участием легковушки и автобуса. По предварительной версии аварии водитель ПАЗа, который следовал по маршруту № 16, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Киа. От удара автобус отбросило на обочину, и на скорости он въехал в дерево.- В ДТП пострадал пассажир общественного транспорта. 55-летняя женщина получила сотрясение головного мозга и ушибы, однако от госпитализации она отказалась, - рассказали в городском ГИБДД.Теперь автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии, им предстоит выяснить, что же стало истинной причиной столкновения.