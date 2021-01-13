Ночью 14 января в Екатеринбурге температура воздуха опустится до -30 градусов. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра.Правда, днем 14 января температура воздуха в Екатеринбурге и области ожидается более комфортная. Столбик термометра, по прогнозам синоптиков, покажет -19. Осадков не ожидается.Напомним, что ночь с 12 на 13 января также выдалась довольно морозная. Температура воздуха опускалась до -27. Днем синоптики прогнозирует небольшое потепление до -25.Потепление ожидается с четверга. Днем температура воздуха составит -19, а к концу рабочей недели воздух и вовсе прогреется до -11.