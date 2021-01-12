На Свердловской железной дороге начали курсировать рельсовые автобусы РА-3 «Орлан». С 10 января 2021 года новый подвижной состав заменил пригородные поезда с вагонами на локомотивной тяге на некоторых рейсах алапаевского направления. Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания».РА-3 в двухсекционном исполнении будет ежедневно курсировать по маршруту Шарташ – Егоршино – Алапаевск (пригородный поезд № 6774/6773). Отправление со станции Шарташ в 07:22 (здесь и далее время местное). По маршруту Алапаевск – Егоршино – Шарташ рельсовый автобус отправляется рейсом № 6778/6777 в 16:24. По воскресеньям поезда курсируют сдвоенным составом (четыре секции).Кроме того, с 15 января РА-3 раз в неделю будет выходить на замену поездам с вагонами на локомотивной тяге на маршруте Екатеринбург-Пассажирский – Верхний Уфалей. Рейс №6640 из столицы Урала будет отправляться в 10:05. Обратный рейс №6643 из Верхнего Уфалея в 14:25.В Пермском крае с 31 декабря 2020 года «Орлан» курсирует ежедневно на направлении Пермь-1 – Лысьва (отправление в 17:32, прибытие – в 20:09). Из Лысьвы рельсовый автобус отправляется в 06:31, прибывает на станцию Пермь-1 в 08:59. Перевозчик – АО «Пермская пригородная компания».«Орлан» – современный дизель-поезд малой составности (рельсовый автобус) отечественного производства, используемый на неэлектрифицированных участках железных дорог. Новинку отличает современный дизайн, продуманная эргономика и повышенный уровень комфорта для пассажиров. В движение состав приводит мощная, экономичная и достаточно тихая дизель-гидравлическая силовая установка. Пневморессоры в подвеске поезда обеспечивают высокую плавность хода. Каждый вагон оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне – мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло.Рельсовый автобус адаптирован для нужд маломобильных пассажиров. В головном вагоне для удобства посадки и высадки предусмотрен подъемник для кресел-колясок, оборудовано специализированное место и санитарный модуль.В 2020 году на Свердловскую железную дорогу поступили четыре рельсовых автобуса модели РА-3. Также в парке СвЖД имеется несколько рельсовых автобусов моделей РА-1 и РА-2. Они используются на пригородных маршрутах с небольшим пассажиропотоком.