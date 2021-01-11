В Екатеринбурге заброшенная башня на ЖБИ обрела владельца и получила имя JBI Tower. В конце декабря прошлого года прошли торги, на которых решалось, какую цену будет платить арендатор. Победитель предложил 23 тысячи рублей за месяц.- Сейчас башню приводят в порядок и вывозят оттуда мусор. Арендатор планирует привести башню в приличное состояние и обеспечить электроснабжение. Параллельно разрабатывается концепция развития объекта, - говорят в пресс-службе проекта «ekatowers», который занимается сохранением городских башен.Организаторы проекта думают над тем, как лучше использовать башню, чтобы извлечь прибыль, и собирают истории, фотографии и документы о постройке. Внести вклад в развитие проекта могут волонтеры и местные жители.