В Екатеринбурге начинается кампания по вакцинации сотрудников общественного транспорта. Так как водители и кондукторы находятся в группе риска, они получат прививку от коронавируса.- Также в приоритетных группах на получение вакцины медики, воспитатели, учителя и сотрудники правоохранительных органов, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.Прививку от коронавируса в Екатеринбурге начали ставить в декабре 2020 года. По расчетам властей Свердловской области в первые месяцы нового года регион получит достаточное количество вакцины, чтобы привить всех желающих.