Аномальные заморозки задержаться на среднем Урале еще на несколько дней. По данным синоптиков, в Свердловской области и Екатеринбурге температура опустится ниже -30 градусов. Такой прогноз дается на 12 и 13 января.Свердловские спасатели рассказали, как справиться с аномальными заморозками и какие меры безопасности нужно соблюдать.В первую очередь стоит обратить внимание на пожарную безопасность своего жилья. Проверьте свое отопление, все электроприборы, газовое и печное оборудование должно быть под пристальным вниманием.Водители должны быть осторожны на дорогах. В такую погоду на трассах есть гололед и снежные накаты.Избежать проблем на дорогах можно, временно поставив личные авто на прикол. Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности. Заложите в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор, тёплые вещи При себе необходимо иметь заряженный телефон. Не забывайте одеваться соответственно времени года и погодным условиям, предусмотрите термос с горячим чаем.Одевайтесь теплее и следите за тем, как одеваются ваши дети. Не рекомендуется гулять с малышами при температуре ниже 20 градусов, правило относится и к пожилым людям, а также страдающим хроническими заболеваниями.Чтобы защититься от мороза, носите свободную одежду и обувь, меховые варежки. Лицо мажьте защитным от холода кремом.Если нужна помощь, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону «101».