В Екатеринбурге появятся официальные Правила содержания домашних животных. Соответствующий проект постановления появился на сайт Екатеринбургской гордумы. Новый документ заменит действующее постановление регионального правительства о правилах содержания домашних питомцев.Итак, что запретят по новым правилам содержания домашних животных в Екатеринбурге и Свердловской области:1. Собачьи бои.2. Оставление питомца без еды и воды.3. Убийство животного.4. Применять к животным любые виды оружия за исключением случаев, связанных с самообороной.5. Жестокое обращение с животными.6. Посещение с домашними питомцами школ, больниц, культурных учреждений, обозначенных специальным знаком.7. Появляться в общественных местах с животными в нетрезвом виде.8. Выгул без повадка.