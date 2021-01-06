В Саудовской Аравии продолжается ралли «Дакар», в котором участвует уральский гонщик Сергей Карякин. Сегодня он преодолевал четвертый этап гонки, о чем поделился по завершении на своей странице в Инстаграм.- Спецучасток был не убойный, достаточно интересный и быстрый, - отметил Сергей Карякин. - На трассе попалось совсем немного мягких дюн, которые мы без труда преодолели. В конце СУ были проблемы с навигацией - буквально отклонение в пять градусов на маршруте давало о себе знать. Из-за большого количества пыли мы пару раз плутанули, потеряли считаные секунды, но не страшно. Наверстаем!По итогу сегодняшнего заезда, команда Сергея Карякина оказалась на пятом месте. От лидера гонки Арона Домзала они отстают на 7 минут 56 секунд.