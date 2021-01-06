В четвертом часу дня на 313 километре Пермского тракта произошла авария. Машина Лифан, которой управлял 58-летний мужчина, двигалась в столицу Урала и подъехала слишком близко к впереди идущей легковушке. Чтобы не столкнуться, он выехал на встречную полосу, по которой в этот момент двигалась фура Mercedes-Benz Actros с полуприцепом. Они столкнулись.- После этого автомобиль Лифан отбросило на попутно движущийся автомобиль Фольксваген. От Фольксвагена автомобиль Лифан отбросило на попутно движущийся автомобиль Форд, - уточняют в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. - В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель автомобиля Лифан. В момент ДТП он был пристегнут ремнем безопасности.Также пострадала 22-летняя девушка, сидевшая на пассажирском месте в Фольксвагене. Помимо нее в машине было еще четыре человека, но помощь врачей понадобилась только ей. Всех пострадавших в больницу Первоуральска увезла скорая помощь. В ГИБДД отмечают, что движение по Пермскому тракту в результате аварии не было затруднено.