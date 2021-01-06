В наступившем 2021 году в Екатеринбурге продолжится ремонт автомобильных дорог. И если в прошлом году строители отремонтировали 46 километров полотна, то в этом планы поскромнее.- В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году запланирован ремонт 18 участков автомобильных дорог общей площадью 346 тысяч квадратных метров протяженностью 22 километра, - сообщают в администрации Екатеринбурга.К слову, отчитались городские власти и о благоустройстве дорог. В частности, на перекрестках за прошлый год появились 55 новых светофоров.