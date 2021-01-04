Десятки флаконов дорогих брендовых духов не пустили в Екатеринбург уральские таможенники. На границе Росси и Казахстана они задержали несколько партий контрафактной продукции, которые предназначались для продажи в магазинах уральской столицы.Во время досмотра сотрудники таможни обнаружили больше 700 пачек табака для кальяна Tangiers Hookah Tobacco без российских акцизных марок. Также в грузовом отсеке таможенники нашли 115 флаконов духов от Givenchy, Giorgio Armani, Nina Ricci, Chanel, Versace, помимо этого были столовые наборы и посуду торговой марки Zepter, акустические колонки с логотипами JBL, Apple.- Товар изъят. Материалы переданы сотрудникам полиции для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел за ввоз товаров без обязательной маркировки и незаконное использование чужого товарного знака, – сказал Денис Цымбал, начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни.Общий ущерб составляет около 5,5 миллионов рублей. Нарушителям грозит конфискат товара, крупный штраф и тюрьма до трех лет.