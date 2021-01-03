В Екатеринбурге коммунальщики продолжат ежедневно убирать снег с улиц города. Наибольшее внимание уделяется расчистке дорог, тротуаров и остановок. Сегодня на уборку снега выехало 172 единицы дорожной техники, в том числе 31 комбинированная дорожная машина, 50 тракторов, 12 фронтальных погрузчиков и 58 самосвалов.Дорожники сгребают снег в кучи, чтобы в ночное время суток, когда автомобильный трафик минимальный, вывезти его на загородные свалки.-Так, накануне дорожники вывезли на полигоны и утилизировали 1 тысячу 440 тонн снега, а в ночь с 2 на 3 января - 5 тысяч 873 тонны, -рассказали в администрации города.В мэрии отметили, что горожане могут оставить свои пожелания и замечания по уборке снега и наледи через сервис «Квартальные нашего города» и «Электронную приёмную».