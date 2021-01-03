В Екатеринбурге Renault Logan влетел в Chevrolet Lacetti. Авария произошла накануне днем на проспекте Космонавтов. На место ДТП выезжали сотрудники госавтоинспекции и МЧС.- По предварительной информации, водитель автомашины Renault Logan, двигаясь со стороны улицы Завокзальная, не обеспечил контроль за движением транпортного средства и допустил столкновение с Chevrolet Lacetti, после удара Renault Logan отбросило на дерево, - рассказали в ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.Пассажирку Chevrolet Lacetti госпитализировали в больницу. Сейчас врачи оказывают ей медпомощь. Водителя Renault Logan проверят на опьянение.- Обстоятельства столкновения установят представители МВД в ходе начавшегося дознания, - отметили в госавтоинпекции.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru