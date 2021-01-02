В Академическом из двора дома № 21 по улице Павла Шаманова пытались украсть новогоднюю елку. Точнее, ее даже украли, но потом вернули на место. Как выяснилось, двое непутевых воришек забрали новогоднее дерево и унесли его к себе в квартиру, но уже через несколько минут служба безопасности микрорайона вычислила грабителей и заставила вернуть ель на место.- У академчан едва не украли праздник! – написали в управляющей компании.Эпичное видео теперь во всю обсуждают жители микрорайона. А лица воров еще долго будут узнавать соседи.