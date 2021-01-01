В первой половине дня 1 января 17 многоквартирных домов на проспекте Космонавтов остались без холодной воды из-за крупной коммунальной аварии на водопроводных сетях.Порыв произошел в девятом часу утра из-за резкого перепада температур на водоводе диаметров 600 миллиметров. На месте аварии весь день работала ремонтная бригада «Водоканала», которая планирует устранить последствия аварии до полуночи.Недалеко от места порыва днем работали две цистерны, из которых можно было набрать чистую воду для личных нужд.