1 января 2021 года в екатеринбургском аэропорту Кольцово работает Дед Мороз, который встречает и провожает пассажиров воздушной гавани.Всего в первый день нового года Дед Мороз встретит и проводит несколько десятков рейсов. К нему можно подойти и загадать желание, сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.- Пассажирам нашего аэропорта повезло, ведь самолеты на перроне встречает и провожает сам Дед Мороз. В первый день нового года в Кольцово ожидается свыше 80 рейсов на прилет и вылет, и, если вы летите через Екатеринбург, то сможете увидеть главного новогоднего волшебника, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.