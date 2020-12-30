В Свердловской области в Новый год синоптики обещают аномально холодную погоду. Столбики термометров на севере региона опустятся до -40 градусов. Не отступит мороз и в первые дни 2021 года. По данным Уралгидрометцентра, местами холода продержаться как минимум до 2 января.- В Свердловской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь и более градусов, - рассказали в Уралгидрометцентре.В Екатеринбурге будет не так морозно, как на севере региона - днем, 31 декабря ожидается от -16,-18 градусов, ночью похолодает до -25,-27. Ветер синоптики обещают слабый и неустойчивый. Существенных осадков не ожидается.