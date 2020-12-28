В Екатеринбург-ЭКСПО отменили показ новогоднего шоу «Маленький принц», премьера которого была назначена на 6 января 2021 года. Представление переносится на 2022 год. Организаторы пошли на такой шаг из-за пандемии и большого количества заболевших коронавирусом в регионе.- Все средства за билеты будут возвращены. Обращайтесь туда, где вы их приобретали, - сообщили в пресс-службе «Екатеринбург-ЭКСПО».Напомним, премьера «Маленького принца», была назначена на 19 декабря, однако сначала ее перенесли на 6 января, а затем и вовсе отменили. Организаторы обещали провести американо-европейский перфоманс, в котором были бы задействованы симфонический оркестр, композиции, созданные искусственным интеллектом, а также современное световое шоу и звездный рассказчик, имя которого держали в секрете.