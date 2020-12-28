Свердловский областной суд объявил в розыск екатеринбурженку Кристину Тахтееву, которая погубила в аварии своего друга. В июле прошлого года девушка села пьяной за руль «Делимобиля» и разбила иномарку о бетонные блоки недостроенной части ЕКАД.Чкаловский суд признал ее виновной и назначил 7 лет в колонии-поселения. В ИК Тахтеева должна была приехать сама, но девушка проигнорировала требование.- Принятыми мерами установить место нахождения осуждённой не удалось. Ранее она находилась под подпиской о невыезде. В настоящий момент производство по уголовному делу приостановлено до розыска осужденной, - сообщили в областном суде.Приговор был вынесен Кристине Тахтеевой 7 июля 2020 года.- Авария произошла в 3:50 на Полевском тракте, водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь по ЕКАД в сторону Челябинского тракта, допустил наезд на препятствие - бетонные блоки, - напомнили обстоятельства в ГИБДД.