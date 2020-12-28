В Екатеринбурге при строительстве дома в ЖК «Солнечный» на Лучистой,4 серьезно пострадал рабочий. 33-летнего уроженца Таджикистана доставили в 23-ю ГКБ с переломом основания черепа.- По предварительным данным, рабочий упал со второго этажа стройплощадки, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.Сейчас по факту произошедшего идет проверка. Силовики проверят, соблюдалась ли техника безопасности на строительном объекте.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.