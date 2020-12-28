Сенатор Аркадий Чернецкий на пресс-конференции по итогам 2020 года назвал вероятную причину роста цен на квартиры в Екатеринбурге. Политик уверен, что жилье подскочило в цене из-за введения льготной ставки по ипотеке, а также из-за пандемии коронавируса.- Есть сопутствующие объективные факторы, которые способствовали удорожанию квадратных метров. Это эскроу-счета, проектное финансирование и падение рубля. Нетрадиционная ситуация сложилась в 2020 году с дефицитом рабочей силы, что привело к росту стоимости труда. При наличии высокого спроса некоторые застройщики решили не пропускать этот случай, и начали с ценами баловаться, - рассказал Аркадий Чернецкий.Политик считает, что ситуация с ценами на жилье будет учтена при решении вопроса о продлении действия льготной ставки по ипотеке.Также член Совета Федерации заявил, что в 2020 году страна ушла от такого позорного явления, как обманутые дольщики за счет перехода на систему проектного финансирования и эксроу-счетов.