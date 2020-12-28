Сенатор Аркадий Чернецкий, подводя итоги 2020 года, затронул вопрос возвращения прямых выборов мэров в больших городах.По словам первого главы современного Екатеринбурга, каждый раз жители выбирают «кота в мешке», поэтому у любой системы выборов есть свои плюсы и минусы.- Понять, насколько человек готов к управлению крупного города невозможно. Пиар-машина сейчас настолько сильна, что за человека могут проголосовать все жители, - говорит Аркадий Чернецкий в пресс-центре ТАСС.В годы управления Екатеринбургом Чернецкий, по его признанию, старался жить в системе сильного мэра, но всегда зависел от мнения жителей города.Каждый регион, по словам политика, использует систему с минимальными рисками. Свердловская область сейчас отказалась от прямых выборов мэра – градоначальника выбирают депутаты городской думы, которых, в свою очередь, выбирают горожане.- Если человек в силу отсутствия компетенции не в состоянии справляться с обязанностями, это становится бедой, - заключил член Совета Федерации.