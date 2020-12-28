В Нижнем Тагиле накануне по пути в магазин в аварии пострадала семья из трех человек. Женщина-водитель на Chery Tiggo не уступила дорогу Ладе возле дома № 132 по улице Круговая.- Водитель автомобиля Chery Tiggo (женщина 1979 года рождения) при движении по улице Круговая со стороны улицы Сергея Коровина в сторону улицы Авангардная, не уступив дорогу, допустила столкновение с автомобилем Лада-217230 под управлением мужчины 1976 года рождения, следующий по улице Круговая во встречном направлении, - рассказали в отделении по пропаганде ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».Женщину-водителя Chery Tiggo госпитализировали в больницу с ушибом грудной клетки. Ее 43-летнего мужа доставили в больницу с переломом шейного отдела и закрытой черепно-мозговой травмой. Также травмы получила их 13-летняя дочка - ей диагностировали перелом ребра. В ГИБДД отметили, что девочка перевозилась на заднем пассажирском сидении справа, пристегнутая ремнем безопасности.По данным инспекторов, женщина имеет стаж управления автомобилем семь лет. С начала года она четыре раза привлекалась к административной ответственности за превышения скоростного режима. Все участники аварии на момент ДТП были трезвы.